Star Wars: The Old Republic In neuen Story-Inhalten treten die Spieler erneut gegen Darth Malgus an

HQ

Ich bin fasziniert von Star Wars: The Old Republic seit den Cinematic-Trailern, die wir vor der Veröffentlichung des Spiels bekommen haben. Einige der besten Star Wars-Inhalte seit Jahrzehnten und es waren nur ein paar Trailer für ein MMO. Aber was für ein MMO es war, eines, das bis heute substanzielle Updates erhält.

Mit dem neuen Update 7.6 gibt es wieder eine Reihe neuer Inhalte in Star Wars: The Old Republic. Zunächst einmal gibt es neue Story-Inhalte, die du genießen kannst, während du und deine Allianz versuchen, Darth Malgus und seine schändlichen Pläne zu stoppen.

Außerdem werden zusätzliche dynamische Begegnungen über Welten verteilt, was bedeutet, dass du eine Karte erfrischend finden solltest, egal wie viele Stunden du im Spiel hast. Neue Frisuren, Mini-Haustiere und mehr sind ebenfalls auf dem Weg, und Sie können die vollständige Liste der Änderungen hier einsehen.

Die Story-Missionen werden nächstes Jahr erscheinen, während andere Inhalte des Updates im Dezember veröffentlicht werden.