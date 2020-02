Star Wars: The High Republic - Das verbirgt sich hinter Project Luminous

Letztes Jahr haben Star-Wars-Fans spekuliert, ob Disney womöglich an einem riesigen Relaunch ihres gewaltigen Sci-Fi-Universums arbeitet, alles unter dem Deckmantel Project Luminous. Gerüchten zufolge sollten dafür Filme in der Struktur des Marvel Cinematic Universe geplant werden, mit individuellen Figuren, die gemeinsam und crossmedial auf bestimmte Ereignisse hinarbeiten. Darüber hinaus seien angeblich auch größere Spiele in die Gleichung miteinbezogen, hieß es in manchen Berichten.

All das sollte etwa 400 Jahre vor der Skywalker-Saga spielen, um den Künstlern etwas mehr kreative Freiheit zu ermöglichen. Wie authentisch diese Pläne letztlich sind, das haben wir diese Woche herausgefunden, als Disney und Lucasfilm die neue Kulisse für das teure Science-Fiction-Franchise unter dem Namen Star Wars: The High Republic vorstellten. Um diese weit, weit entfernte Galaxie vor dem Start neuer, filmischer Abenteuer zu verfeinern, versammelten die Verantwortlichen schon 2018 ein Autorenteam, das in die Vergangenheit vom Krieg der Sterne reist und Geschichten aus früheren Epochen erzählen wird.

Diese neue Ära heißt The High Republic und sie wird als goldenes Zeitalter beschrieben, in dem Frieden in der ganzen Galaxie herrscht (nun, zumindest in den meisten Teilen). Die große Bedrohung geht von den Grenzen der Republik aus, was den kommenden Medien wohl ein Gefühl des Wilden Westens mit patrouillierenden Jedis geben soll. In Anlehnung an den Mythos König Arthurs werden sie als Jedi-Ritter "des Runden Tisches" bezeichnet.

In Star Wars geht es aber nicht nur um Jedi, sondern auch um Geschichten über Schmuggler, Schurken und Kopfgeldjäger. Projekte unter dem Deckmantel Luminous stammen von mehreren Verlagen, die einen gewissen Spielraum haben, um "große, miteinander verbundene Geschichten zu erstellen, die Fans über mehrere Jahre unterhalten sollen", sagte Lucasfilm-Vizepräsident James Waugh.

Die Action wird sich auf eine Kerngruppe von Helden konzentrieren, die sich im Laufe der Zeit erweitert, sobald gegen eine neue Bedrohung namens "Nihil" gekämpft wird, die als Art Weltraumwikinger auftreten. Der Umschwung dieser friedlichen Ära wird durch ein Ereignis herbeigeführt, das die Galaxie laut Waugh "in eine gefährliche neue Richtung driften lässt" und neuen Helden die Chance gibt, sich aus dem Chaos zu erheben.

"Star Wars: The High Republic zeigt die Jedi, wie wir sie schon immer sehen wollten - als wahre Hüter von Frieden und Gerechtigkeit. Das ist eine hoffnungsvolle, optimistische Zeit, in der die Jedi und die galaktische Republik auf ihrem Höhepunkt sind. Natürlich sprießt in dieser glorreichen, neuen Ära etwas Böses [...]", schrieb Michael Siglain, Creative Director von Lucasfilm Publishing. "Diese Initiative wird jungen und alten Lesern eine neue Ecke der Galaxie [vorstellen], die sie durch reiche, bedeutungsvolle Geschichten erkunden können. Außerdem werden die Leser lernen, was den Jedi Angst macht."

Uns wurden Geschichten für jeden Star-Wars-Fan versprochen - die Initiative richtet sich an Erwachsene und junge Erwachsene mit Arbeiten von Schriftstellern aus unterschiedlichen Hintergründen. Die erste Runde dieser Inhalte wird im August 2020 beim Event "Star Wars Celebration Anaheim" präsentiert werden.