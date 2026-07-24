Star Wars: The Clone Wars und The Bad Batch Schauspieler kehren in der Synchronbesetzung von Zero Company zurück
Matt Lantern kehrt als Anakin Skywalker zurück, und Dee Bradley Baker ist als Trick zu sehen.
Die Sprecherbesetzung wurde für Star Wars Zero Company bekannt gegeben, und um diese Clone Wars-Geschichte im größeren Universum etwas zu Hause wirken zu lassen, werden wir einige Cameos von einigen Stars der animierten Clone Wars-Serie und ihrem Spin-off The Bad Batch bekommen.
Wie in einer Pressemitteilung von Bit Reactor bestätigt wurde, wurden die Zero Company Operatives sowie eine größere Anzahl Cameos enthüllt. Es wird bemerkt, dass nur einige der Gesamtbesetzungen enthalten sind, sodass wir vielleicht noch mehr Überraschungen erwarten können. Die bisher enthüllte Besetzung ist unten zu sehen:
Zero-Kompanie-Agenten:
- Kapitän Hawks: Jonathan Freeman (M) / Erica Luttrell (W)
- Trick: Dee Bradley Baker
- Kabb Aufwärtshaken: JB Blanc
- Jae Mordant: Judy Alice Lee
- Tel-Rea 'Tel' Vokoss: Nicole Rainteau
- Cly Kullervo: Alex McKenna
- Luco Bronc: Jason Spisak
Besetzung & Cameos:
- Bennic Halloren: Leo Howard
- Runa Blask: Vic Michaelis
- Neesh Renark: Jim Pirri
- M-3VO, "Meevo": DC Douglas
- Anakin Skywalker: Matt Lanter
- Gorga: Kevin Michael Richardson
- Fathom: Rekha Sharma
- Typhon: Hunter Smith
- Visser: Dylan Kenin
Wir wussten aus einem aktuellen Trailer, dass Anakin Skywalker im Spiel auftauchen würde, aber es ist schön, Matt Lantern wieder in der Rolle zu sehen. Dee Bradley Baker wurde in einer Vielzahl legendärer Synchronrollen berühmt, hatte aber die größte Besetzung, da er jeden Klon in Star Wars: The Clone Wars spielte. Mitglieder des Casts sowie die Entwickler des Spiels werden diesen Samstag auf der San Diego Comic-Con auftreten, also haltet die Augen offen für weitere Neuigkeiten.