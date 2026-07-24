Star Wars: The Clone Wars und The Bad Batch Schauspieler kehren in der Synchronbesetzung von Zero Company zurück

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Die Sprecherbesetzung wurde für Star Wars Zero Company bekannt gegeben, und um diese Clone Wars-Geschichte im größeren Universum etwas zu Hause wirken zu lassen, werden wir einige Cameos von einigen Stars der animierten Clone Wars-Serie und ihrem Spin-off The Bad Batch bekommen.

Wie in einer Pressemitteilung von Bit Reactor bestätigt wurde, wurden die Zero Company Operatives sowie eine größere Anzahl Cameos enthüllt. Es wird bemerkt, dass nur einige der Gesamtbesetzungen enthalten sind, sodass wir vielleicht noch mehr Überraschungen erwarten können. Die bisher enthüllte Besetzung ist unten zu sehen:

Zero-Kompanie-Agenten:





Kapitän Hawks: Jonathan Freeman (M) / Erica Luttrell (W)



Trick: Dee Bradley Baker



Kabb Aufwärtshaken: JB Blanc



Jae Mordant: Judy Alice Lee



Tel-Rea 'Tel' Vokoss: Nicole Rainteau



Cly Kullervo: Alex McKenna



Luco Bronc: Jason Spisak



Besetzung & Cameos:





Bennic Halloren: Leo Howard



Runa Blask: Vic Michaelis



Neesh Renark: Jim Pirri



M-3VO, "Meevo": DC Douglas



Anakin Skywalker: Matt Lanter



Gorga: Kevin Michael Richardson



Fathom: Rekha Sharma



Typhon: Hunter Smith



Visser: Dylan Kenin



Wir wussten aus einem aktuellen Trailer, dass Anakin Skywalker im Spiel auftauchen würde, aber es ist schön, Matt Lantern wieder in der Rolle zu sehen. Dee Bradley Baker wurde in einer Vielzahl legendärer Synchronrollen berühmt, hatte aber die größte Besetzung, da er jeden Klon in Star Wars: The Clone Wars spielte. Mitglieder des Casts sowie die Entwickler des Spiels werden diesen Samstag auf der San Diego Comic-Con auftreten, also haltet die Augen offen für weitere Neuigkeiten.