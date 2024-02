Star Wars: The Acolyte -Star sagt, dass die Serie Star Wars und Ideen rund um die Macht ehren und herausfordern wird

Amandla Stenberg, die 25-jährige Schauspielerin, die ihre Rolle als Rue in "Die Tribute von Panem" begann, bereitet sich auf ihr Debüt in einer weit, weit entfernten Galaxie vor. The Acolyte spielt lange vor den Ereignissen von Star Wars: Die dunkle Bedrohung und führt uns durch eine düstere Geschichte, die in der Ära der Hohen Republik spielt.

Stenberg leitet die Serie und sprach kürzlich mit dem C California Magazine über ihre Ängste, dem Franchise beizutreten, und darüber, was sie hofft, Star Wars: The Acolyte für die Fans erreichen zu können.

"Ich denke, was wir in unserer Ausstellung zu erforschen versuchen, ist, wann eine Institution eine einzigartige Vorstellung davon hat, wie Macht genutzt werden kann", sagte sie. "Wir versuchen, viele verschiedene Perspektiven und Antworten auf diese Frage zu geben. Die Idee ist, das Ethos von Star Wars und die Ideen rund um die Macht zu ehren und sie auch herauszufordern, hoffentlich auf harmonische Weise."

Viele Fans werden sich bereits Gedanken darüber machen, dass sich an ihrem kostbaren Star Wars etwas ändern wird, aber auch wenn einige der letzten Serien nicht immer ins Schwarze getroffen haben, wird es immer noch ein Publikum für das geben, was als nächstes kommt. Es ist schließlich Star Wars.