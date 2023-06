Star Wars: The Acolyte nimmt die erste Transgender-Schauspielerin des Franchise unter Vertrag

Die kommende Staffel von Star Wars: The Acolyte schreitet mit der Produktion voran, in der wir die High Republic-Ära in der galaktischen Saga von Disney und Lucasfilm noch einmal erleben werden.

In diesen Zeiten, Jahrhunderte vor der Skywalker-Saga, waren die Jedi auf ihrem Höhepunkt und die dominierende Kraft, aber die Dark Side lauerten in den Schatten, bereit, einen Schlag zu führen, der den Frieden erschüttern würde.

"Zivilisiertere Zeiten", wie Obi Wan Kenobi sie beschrieben hätte, und die auch das allgemeine Gefühl der heutigen Gesellschaft widerspiegeln werden, denn in The Acolyte werden wir die erste Transgender-Schauspielerin des Franchise sehen. Laut The Direct hat die Produktionsfirma die britische Schauspielerin Abigail Thorn unter Vertrag genommen, um Ensign Eurus zu spielen, eine neue Figur, über die wir im Moment nichts wissen, außer dass sie neben den anderen großen Schauspielnamen auftreten wird, die bereits bestätigt wurden für die Serie, die 2024 Premiere haben soll.

Die Verpflichtung einer Trans-Schauspielerin ist ein weiterer Beweis dafür, dass sich große Unternehmen wie Disney an die neuen Zeiten anpassen und die Galaxie zu einem einladenden und repräsentativen Ort für alle machen wollen, finden Sie nicht?