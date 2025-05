HQ

Als Disney und Lucasfilm anfingen, ihre Star Wars: Tales of Zeichentrickserie zu produzieren, war die Idee, dass es sich um eine Anthologie-Serie handeln würde, wie es die Namenskonvention vorschlug. Dies begann mit Tales of the Jedi und präsentierte etwa sechs in gewisser Weise miteinander verbundene Erzählungen, die größtenteils für sich allein standen und als einzigartige Geschichten standen. Darauf folgte Tales of the Empire, das die anthologische Seite der Dinge abschaffte und sich stattdessen mehr auf zwei Charaktere konzentrierte, im Guten wie im Schlechten. Jetzt, als Teil des jüngsten Star Wars Day, wurden wir mit Star Wars: Tales of the Underworld bekannt gemacht, und diese Serie ist wie ihr jüngster Vorgänger, da sie wieder einmal die Anthologie-Seite der Dinge abschafft und sich stattdessen auf zwei der größten Gesetzlosen der Galaxis konzentriert, Asajj Ventress und Cad Bane.

Obwohl ich jetzt sagen kann, dass beide Charaktere sehr bekannt und ziemlich beliebt sind und eine großartige widersprüchliche Persönlichkeitsbalance haben, die sie perfekt für einzelne Geschichten macht, kann ich mich des Eindrucks nicht erwehren, dass diese Serie ein wenig ihre Identität verloren hat. So wie es aussieht, ist die Verwendung von "Tales of" so ausgedehnt, wie es nur sein kann, denn bei dieser neuesten Reihe von Episoden sprechen wir von zwei Geschichten, die über sechs Episoden verteilt sind, und das war's. Was einst ein besonderes Anthologieformat war, ist inzwischen zu einem kleineren und prägnanteren The Clone Wars /Rebels /The Bad Batch Spin-off geworden.

Aber wie auch immer, abgesehen vom Format, ist Tales of the Underworld einen Blick wert? Wenn du ein Star Wars Fan bist, dann einfach gesagt, ja. Insgesamt dauert diese Reihe von Episoden etwa 90 Minuten, was bedeutet, dass Sie etwa die Action eines Kurzfilms in sechs mundgerechten Paketen erhalten. Sie können das sogar noch weiter aufteilen, indem Sie die beiden Handlungsstränge getrennt voneinander betrachten, da sie nicht direkt miteinander verbunden sind, was bedeutet, dass diese Staffel eine etwa 45-minütige Geschichte bietet, die sich auf die ehemalige Assassine Ventress konzentriert und dann ähnlich für den Kopfgeldjäger Cad Bane.

Es ist sofort erwähnenswert, dass das Outlaw-Thema bedeutet, dass es sich um eine viel düsterere und widersprüchlichere Reihe von Episoden handelt, die man sich ansehen kann. Die Geschichte von Ventress dreht sich zum einen darum, wie die ehemaligeSeparatist Bösewichtin ihre Plätze verändert hat und nun einer jungen Jedi in Sicherheit hilft, während sie sich in der verdrehten kriminellen Unterwelt der Galaxie zurechtfindet und lernt, was es bedeutet, in dieser nun imperialen Realität ein Held zu sein. Es ist eine interessante und fesselnde Wendung der Ereignisse, die eine Seite eines Charakters zeigt, die wir sonst selten zu sehen bekommen.

Die Geschichte von Cad Bane hingegen ist schwer zu ertragen, weil sie fast nie positiv ist. Er dokumentiert, wie ein armer Straßenwaise in ein Verbrechen verwickelt wurde und wie er einen anderen Weg einschlug als sein bester Freund, wobei der eine ein Gesetzeshüter und der andere der furchterregende Kopfgeldjäger wurde, der in der ganzen Galaxis bekannt ist. Während die anderen Auftritte von Cad Bane ziemlich kalkuliert sind, ist er in Tales of the Underworld rachsüchtig, wütend, grausam und nicht ein einziges Mal der Held dieser Geschichte. Es ist eine von Anfang bis Ende traurige Angelegenheit, die zeigt, dass die Galaxie an der Erschaffung von Cad Bane genauso schuld war wie seine eigenen Taten.

Auch hier sorgen die beiden Geschichten für interessante Unterhaltung, Fernsehen, das durch den immer noch fantastischen Animationsstil unterstützt wird, der einst debütierteThe Clone Wars. Aber gleichzeitig ist das für mich nicht das, worum es in der Tales of -Serie gehen sollte. Es fängt wirklich an, seine anthologische Struktur zu vermissen, vor allem, da diese Ära der animierten Star Wars so öde zu sein scheint wie eh und je, und das befriedigt meinen Hunger nicht ganz auf die gleiche Weise wie das, was frühere Projekte getan haben. Sicher, es ist kurz und einfach, Unterhaltung zu konsumieren, aber es fühlt sich auch wie eine Notlösung an und vielleicht wie eine Serie, die ihre Identität verloren hat, weil Visions auch in der anthologischen Kategorie tätig sein will.

Schauen Sie es sich an oder sehen Sie es nicht. Mit dieser Serie werden Sie nicht viel verpassen oder zu viel gewinnen. Fernsehen ist einfach in Ordnung und leicht zu verdauen.