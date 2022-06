HQ

Disney hat eine weitere Star Wars-Serie angekündigt, die im Herbst auf Disney+ anlaufen soll. Star Wars: Tales of the Jedi will die Geschichten einiger Jedi erzählen, die in den Prequels aufgetaucht sind. Welche Jedi das sein werden ist noch unbekannt, aber wir wissen, dass Ashokas-Geschichte darunter ist.