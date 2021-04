Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge Part 2 landet dieses Jahr auf Oculus Quest

Die größte Neuigkeit des gestrigen Oculus-Gaming-Showcase war vielleicht die Enthüllung von Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge Part II. Die Anwendung von Ilmxlab wird das eindringliche Action-Abenteuer aus dem letzten Jahr auf Oculus Quest fortsetzen, sobald es voraussichtlich noch dieses Jahr erscheint.

Das Spiel soll der weit, weit entfernten Galaxie zwei neue Geschichten hinzufügen und die vom Original eingeführten Konzepte auch spielerisch erweitern. Laut offizieller Beschreibung wird eine der Schlüsselfiguren Dok-Ondar sein, der Ithorianer, der die bekannte Antiquitätenhöhle in Batuu unterhält (Batuu ist der Planet, auf dem der größte Teil des ersten Kapitels spielt).

Es gibt noch keinen festen Veröffentlichungstermin für Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge Part II, doch es soll wie gesagt 2021 auf der Facebook-Plattform starten. Falls ihr unbedingt neue Star-Wars-Inhalte braucht, dann wollen wir euch kurz auf den Start von Star Wars Pinball VR von Zen Studios hinweisen, der am 29. April auf Oculus, PSVR und Steam ansteht.