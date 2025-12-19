Star Wars: Starfighter hat die Dreharbeiten abgeschlossen

HQ

Während wir Star Wars nach einer langen Pause nächstes Jahr für The Mandalorian und Grogu wieder in den Kinos sehen werden, wird der erste neue Star Wars-Film mit einer völlig neuen Besetzung der Reihe Shawn Levys Star Wars: Starfighter mit Ryan Gosling sein. Der Film soll im Mai 2027 im Kino erscheinen, aber die Produktion ist bereits beendet.

Das berichtet Regisseur Shawn Levy, der auf Instagram teilte, dass die Produktion abgeschlossen sei. Er teilte ein Bild von ihm, wie er an der Seitenwand entlanglief, was offenbar ein Raumschiff-Inneres ist. Nun steuert der Film auf einen sicherlich langen Postproduktionszyklus zu, wenn man bedenkt, wie viele Effekte nötig sein werden, um einen Star-Wars-Film zum Leben zu erwecken.

Levy hält sich in letzter Zeit sehr beschäftigt, schließt Stranger Things zusammen mit den Duffer-Brüdern ab und arbeitet zudem an Starfighter. Der Star Wars-Film von 2027 ist ein eigenständiger Film, der etwa fünf Jahre nach den Ereignissen von The Rise of Skywalker spielt. Ryan Gosling wird von einer ziemlich mit Stars gespickten Besetzung begleitet, darunter Mia Goth, Amy Adams, Matt Smith und viele mehr.