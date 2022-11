Star Wars: Squadrons ist bis Donnerstag kostenlos für PC

HQ

Gestern wurde in Amerika Thanksgiving gefeiert, eine Tradition, mit der wir in Europa dank des Black Friday am besten vertraut sind. Aber große Verkäufe sind nicht die einzige Möglichkeit, wie wir vom amerikanischen Feiertag betroffen sind, denn dank ihm hat der Epic Games Store ein wenig mehr Aufwand in das kostenlose Spiel dieser Woche gesteckt.

Tatsächlich können Sie Star Wars: Squadrons bis Donnerstag nächster Woche kostenlos über den Epic Games Store herunterladen. Um 17:00 Uhr (MEZ) am 1. Dezember wird das Spiel durch einen anderen kostenlosen Titel ersetzt.