Star Wars: Squadrons erfährt Leistungssteigerung auf Next-Gen-Systemen

EA hat einige gute Neuigkeiten für Menschen, die in Zukunft Star Wars: Squadrons nach- oder wiederholen möchten. Obwohl die Entwickler zuvor gesagt hatten, dass sie das Spiel nicht noch einmal überarbeiten wollten, wenn der Titel auf der nächsten Konsolengeneration aufschlägt, hat sich das Studio nun umentschieden und einige Verbesserungen aufgelistet.

Der große Gewinner scheint die Xbox Series zu sein, denn auf den beiden Microsoft-Konsolen dürfen sich die Spieler in Zukunft zwischen höherer Auflösung und höherer Framerate entscheiden. Auf der Xbox Series X werden dynamische 4K-Auflösungen versprochen, auf der Xbox Series S ist es eine Darstellung in dynamischem 1440p - beides läuft bei 60 Bildern in der Sekunde. Die Alternative ist der Performance-Modus und dieser wird Star Wars: Squadrons auf beiden Plattformen mit seidenweichen 120 fps ausführen.

Auf der Playstation 5 profitieren die Piloten von "verbesserter Beleuchtung", ansonsten nennt EA Motive keine Verbesserungen. Das Spiel läuft also mit der gleichen Auflösung und Bildrate wie auf der Playstation 4 Pro (ein variabler Wert zwischen 1440p und 4K in 60 fps). Star Wars: Squadrons wurde letzten Monat veröffentlicht und es hat uns ganz gut gefallen. Werft einen Blick in unseren Test, wenn ihr mehr darüber erfahren wollt.

Quelle: Polygon.