Es bleiben drei Wochen bis zum Start von Star Wars: Squadrons und EA Motive konnte ihren strengen Entwicklungszeitplan offenbar einhalten. Das Projekt habe den Goldstatus erreicht, sei also mittlerweile fertig und somit im Wesentlichen vollständig entwickelt, schreibt der Game Designer Ian Frazier vom Team. Der Veröffentlichung am 2. Oktober stehe somit nichts mehr im Wege, die Raumschiffe düsen also rechtzeitig aus ihren Weltraum-Shuttles in den ewigen Krieg der Sterne.

