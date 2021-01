Star Wars: Squadrons bringt Xbox-Gold-Abonnenten am Wochenende zu den Sternen

You're watching Werben

Wer monatlich eine Mitgliedschaft von Xbox Live Gold oder gar den Xbox Game Pass Ultimate bezahlt, der darf am Wochenende Star Wars: Squadrons, Dragon Ball FighterZ und Yooka-Laylee spielen. Microsofts Free-Play-Days-Programm ermöglicht zahlenden Kunden den zeitbeschränkten Zugriff auf diese Titel, die bei entsprechender Berechtigung noch bis zum Montag auf Xbox-Konsolen bereitstehen. Ihr könnt diese Spiele im Shop ohne weitere Kosten herunterladen und wie üblich euren Speicherstand behalten, falls ihr euch nicht direkt zum Kauf entscheiden solltet.

Wir erinnern außerdem daran, dass ihr am Wochenende den Zombies-Spielmodus von Call of Duty: Black Ops Cold War ausprobieren könnt, der ebenfalls eine Gold-Mitgliedschaft voraussetzt. Die Aktion läuft sogar noch bis zum 21. Januar, ihr habt also noch ein bisschen Zeit dafür.