Star Wars: Skeleton Crew bestätigt, dass es 8 Episoden lang ist

Andor zeichnete sich dadurch aus, dass er mit 12 Episoden in der ersten Staffel viel länger als üblich für eine Live-Action-Star-Wars-Serie war, und die zweite Staffel wurde ebenfalls mit 12 Episoden bestätigt. Wir sind wirklich dankbar dafür, denn Andor war absolut ausgezeichnet, aber es scheint, als ob 8 Episoden der goldene Standard sind, wenn es um Live-Action-Star Wars-Shows für Disney+ geht.

Alle mandalorianischen Staffeln bestanden aus 8 Episoden, die kommende Ahsoka besteht aus 8 Episoden, und das Gleiche gilt auch für The Acolyte (Premiere nächstes Jahr und spielt am Ende der Ära der Hohen Republik). Und jetzt stellt sich heraus, dass Star Wars: Skeleton Crew mit acht Episoden dem gleichen Muster folgen wird.

Obwohl wir noch nicht viel über diese Serie wissen, soll es etwas sein, das Fans von The Goonies gefallen wird, wo wir einer Gruppe von vier Kindern folgen, die sich in der Galaxie verloren haben und versuchen, nach Hause zu kommen. Wir wissen auch, dass Jude Law eine wichtige Rolle spielt. Es feiert später in diesem Jahr auf Disney+ Premiere, also müssen wir hoffentlich nicht mehr lange auf einen ersten Trailer warten.

