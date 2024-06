Star Wars Outlaws zeigt das Gameplay in zwei ausführlichen Trailern

HQ

Ubisoft hat seine Ubisoft Forward-Präsentation damit begonnen, eine Reihe von Gameplay in verschiedenen Szenarien und Situationen von Star Wars Outlaws zu zeigen. Der Vorschlag, uns in die Lage einer Unterweltschmugglerin (und ohne Machtnutzer in Sicht) und ihres kleinen außerirdischen Begleiters zu versetzen, die von Planet zu Planet reisen und für galaktische Verbrechersyndikate arbeiten, ist eine hervorragende Ausgangsprämisse.

Aber mit dem heutigen Filmmaterial ist klar, dass hier noch viel mehr los ist. Outlaws fühlt sich trotz einiger der Tropen, die wir mit dem französischen Verlag verbinden, wie ein neuer Weg weg von Assassin's Creed, Far Cry und anderen sicheren Werten an.

HQ

Kay Vess und Nix reisen durch die Galaxie und kämpfen gegen alle Arten von Schiffen, in zufälligen Ereignissen wie der Verteidigung eines Frachtschiffs oder der Jagd auf einen Flüchtling. Sie steigen dann auf den Planeten ab (mit einem kurzen und gut getarnten Ladebildschirm) und verlassen dann das Schiff auf unserem Motorrad und fahren zu einem nahe gelegenen Ort, wo eine Szene und ein Blaster-Feuergefecht stattfinden. Viel echtes Gefühl, dass sich das wie Star Wars anfühlt.

Wir haben auch so etwas wie ein Reputationssystem gesehen, bei dem die Unterstützung einer Fraktion bedeuten kann, eine andere zu entfremden. Wir könnten uns mit den Pyke gegen die Crimson Dawn verbünden oder vielleicht für die Hutten arbeiten. Die Möglichkeiten sind breit gefächert, und es scheint, dass es zwar eine zentrale Erzählung über den Protagonisten geben wird, aber auch die Möglichkeit, eine eigene Geschichte zu erschaffen.

HQ

Der 30. August ist nicht mehr allzu weit entfernt. Star Wars Outlaws erscheint für PC, PS5 und Xbox Series mit verschiedenen physischen und digitalen Editionen.