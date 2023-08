Star Wars Outlaws wird nicht durch das Schicksal der Galaxie gebunden sein

HQ

Wenn es eine Sache gibt, die an Star Wars-Geschichten ärgerlich ist, dann ist es, dass einige von ihnen versuchen können, Sie glauben zu machen, dass sie die Galaxie retten werden, nur um wenig bis gar keine wirklichen Auswirkungen auf die weitere Geschichte zu haben. Star Wars: The Force Unleashed ist ein großartiges Beispiel für eine Geschichte, die uns einen unglaublich coolen Charakter zeigte, nur um ihn zu töten, weil er im Kanon nicht existierte.

Star Wars Outlaws versucht jedoch, dieses Problem zu vermeiden, indem es die Erzählung des Spiels von jeglichen Verbindungen zum Schicksal der gesamten Galaxie entfernt. Im Gespräch mit GameInformer sagte Narrative Director Navid Khavari: "Kays Traum ist es, einen Score zu landen, der es ihr ermöglicht, ein freies Leben zu führen und ihren Platz in der Galaxie zu finden. Dies gilt insbesondere, nachdem ein Raubüberfall schief geht und sie unerwartet zu einer der meistgesuchten der Galaxis wird. Notgedrungen wird sie sich in die Unterwelt begeben und Jobs bei kriminellen Syndikaten annehmen, mit dem Ziel, einen der größten Raubüberfälle durchzuführen, die die Galaxis je gesehen hat." "[Kay] hat sich noch nicht wirklich eine Meinung über den Kampf zwischen dem Imperium und der Rebellion gebildet ... Genau wie die meisten Menschen in der Galaxis in dieser Zeit betrachtet sie [das Imperium] als eine unterdrückerische Kraft, die sich über die gesamte Galaxis ausbreitet. Aber sie sind eigentlich nur ein Hindernis auf ihrer Reise durch die Unterwelt."



Das bedeutet nicht, dass wir keine großen Einsätze haben werden, nur mehr, dass wir uns von dem typischen Melodram entfernen, das in vielen Star Wars-Geschichten zwischen den Sith und den Jedi zu sehen ist. Das bedeutet, dass das Imperium dieses Mal mit ziemlicher Sicherheit in den Hintergrund treten wird.