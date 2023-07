Star Wars Outlaws verrät mehr über neue Bereiche im Video

HQ

Nicht wenige stöhnten, als eines der ersten Dinge, die wir im Enthüllungstrailer von Star Wars Outlaws im Xbox Games Showcase sahen, Tatooine war, da viele Fans es satt haben, dass der sandige Planet anscheinend der Ort ist, an dem alles in der Galaxie passiert. Glücklicherweise hob Ubisoft den brandneuen Mond namens Toshara hervor, als er am Tag danach eine lange und beeindruckende Gameplay-Präsentation gab. Jetzt ist es an der Zeit, mehr über die Gedanken der Entwickler von Massive zu erfahren, diese neuen und/oder weniger bekannten Planeten und Monde genauso interessant und glaubwürdig zu machen wie Tatooine und andere ikonische Orte, wenn nicht sogar noch interessanter.

Die Schweden und Lucasfilm hatten auf der San Diego Comic-Con ein Star Wars Outlaws-Panel, und dazu gehörte auch das Video hinter den Kulissen, das Sie sich unten ansehen können. Creative Director Julian Gerighty und viele andere sprechen darüber und zeigen, wie wichtig es ihnen ist, jeden Bereich einzigartig und unterhaltsam zu machen und gleichzeitig dem Star Wars-Universum treu zu bleiben. Dazu gehören Kreaturen, die für diese Umgebungen geeignet sind, vielfältige Architektur und Sehenswürdigkeiten, verschiedene Kulturen und Fraktionen, eine schöne Mischung aus Stadt und Land und alles andere, was den virtuellen Tourismus, für den Ubisoft und Massive in den Spielen von The Division und Assassin's Creed bekannt sind, so außergewöhnlich macht. Wir werden mit Konzeptzeichnungen von einigen davon verwöhnt, und ich wette, Tosharas Hauptstadt, Mirogana, wird viel Aufmerksamkeit erhalten, wenn man bedenkt, dass sie in einen Berg gehauen ist. Gerighty spricht noch ausführlicher über diese und einige andere Gedanken und Ideen bei StarWars.com.

Kein Wunder, dass Ben und ich bei weitem nicht die einzigen sind, die sehr auf Star Wars Outlaws gehypt sind. Wie steht es mit dir?