Star Wars Outlaws und Avatar: Frontiers of Pandora DLCs schlagen Clair Obscur: Expedition 33 und gewinnen Grammy-Nominierung

HQ

Die Nominierungen für die Grammys 2026 wurden bekannt gegeben, und in einer ziemlich überraschenden Wendung der Ereignisse in der Kategorie Best Score Soundtrack for Video Games and Other Interactive Media verpasste Sandfall Interactives Clair Obscur: Expedition 33, obwohl er einen immens langen und unter Videospielfans gefeierten Soundtrack hat.

Das rundenbasierte Spiel verpasste in dieser Kategorie drei Spiele, die vor dem letzten Auswahlzeitraum veröffentlicht wurden. Der diesjährige Grammy zielt darauf ab, Projekte hervorzuheben, die zwischen dem 31. August 2024 und dem 30. August 2025 erschienen sind, und während zwei der erwähnten DLCs in diese Liste passen, tun dies ihre übergreifenden Spiele nicht.

Zu diesem Zweck hat die Kategorie Avatar: Frontiers of Pandora Secrets of the Spires DLCs und Star Wars Outlaws Wild Card und Pirate's Fortune DLCs nominiert. Hinzu kommt Helldivers II, wobei jedes dieser Spiele vor dem 31. August 2025 debütiert (wenn auch nur knapp für Star Wars Outlaws' Fall).

Die anderen beiden Spiele sind Indiana Jones and the Great Circle und Sword of the Sea, und wann wir sehen werden, wer diese begehrte Trophäe gewinnt, sind die Grammys 2026 für Anfang Februar geplant.