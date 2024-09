Star Wars Outlaws Synchronsprecherin würde gerne die Hauptfigur in einem Film spielen

HQ

Es ist noch zu früh, um zu sagen, wie Star Wars Outlaws abschneidet. Das Spiel hat wahrscheinlich nicht so hohe Einschaltquoten bekommen, wie Ubisoft es sich erhofft hatte, aber gleichzeitig war der Hype ziemlich gut, so dass die Chance besteht, dass es ein Erfolg für den schwedischen Entwickler Massive Entertainment und Ubisoft wird.

Wenn es ein Erfolg wird, ist es plausibel, dass die Hauptfigur Kay Vess auch ein zukünftiges Leben in George Lucas' alter Galaxie haben könnte, nicht nur in Spielen, sondern möglicherweise auch in einer TV-Serie oder einem Film. Sollte das jemals passieren, würde Kays Synchronsprecherin Humberly González die Figur gerne noch einmal spielen. Sie erzählt Variety:

"Ich denke, es wäre unglaublich, Kay Vess in Live-Action zu sehen, denn eine Sache, die wir in der Animation nicht sehen, sind diese Mikroausdrücke eines echten Menschen auf der Leinwand. Und es wäre unglaublich für mich, zu erleben, wie es wäre, buchstäblich in ihrem Kostüm zu sein, in ihrem Aussehen, in ihrem Abbild, in der Landschaft, sie mit echten Charakteren, den Kreaturen, interagieren zu sehen.

Es wäre ein Traum, der wahr wird. Ich würde auf keinen Fall nein sagen. Und ich denke, es gibt so viele Möglichkeiten, Kay Vess und andere Aspekte etablierter Rollen in Star Wars zu sehen, weil wir in der Original-Trilogie sind und es so viele Möglichkeiten für sie gibt, zu existieren oder an verschiedenen Orten aufzutauchen. Es wäre also fantastisch und ich denke, die Fans würden es lieben."

Was denkst du, hat Kay Vess ein Leben außerhalb der Spiele und würdest du gerne sehen, wie González sie in einer Verfilmung spielt?