Star Wars Outlaws ist fertig und kann im August gestartet werden

HQ

Ubisoft und Massive schienen sehr zuversichtlich, als sie ankündigten, dass Star Wars Outlaws am 30. August auf PC, PS5 und Xbox Series erscheinen soll, und das aus gutem Grund.

Das schwedische Entwicklerstudio und die 10+ anderen Studios, die in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 an Ubisofts erstem mit Spannung erwarteten Spiel arbeiten, verraten, dass Star Wars Outlaws Gold geworden ist, was im Grunde bedeutet, dass die Entwicklung abgeschlossen ist (auch wenn wir wahrscheinlich sowieso am ersten Tag ein Update herunterladen müssen). Ein Spiel acht Wochen vor der Veröffentlichung fertig zu haben, ist normalerweise ein sehr gutes Zeichen, also hoffe ich, dass wir ein wirklich lustiges und ausgefeiltes Erlebnis erwarten können, das David dazu bringt, seine Ängste in einen Reaktorschacht zu werfen.

Haben Sie ein schlechtes oder gutes Gefühl bei Star Wars Outlaws ?