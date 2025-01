Star Wars Outlaws im Jahr 2024 weniger verkauft als Star Wars Jedi: Survivor

HQ

Ubisoft hatte in letzter Zeit keine gute Zeit. Da die Ermüdung der offenen Welt anhält und die Aufnahme mit jeder neuen Veröffentlichung lauwarmer wird, selbst wenn sie mit großen Franchises wie Avatar und Star Wars verbunden ist, fragen wir uns, was als nächstes für den großen Entwickler kommt.

Star Wars Outlaws ist kein schlechtes Spiel. Wir haben es in unserem Netzwerk-Test ziemlich genossen, und obwohl es beim Start Probleme gab, hat das Spiel eine faire Chance verdient. Leider hat es keinen bekommen, denn Chris Dring (ehemals bei Gamesindustry.biz) berichtet, dass zumindest in Europa Star Wars Outlaws weniger verkauft wurde als Star Wars Jedi: Survivor letztes Jahr.

Wenn man bedenkt, dass Star Wars Jedi: Survivor im Jahr 2023 veröffentlicht wurde, sieht das nicht gut aus für das Open-World-Abenteuer. Star Wars Outlaws war auch in Europa das 47. meistverkaufte Spiel des Jahres, was zeigt, dass es im Moment nicht gut aussieht. Dring betont, dass das Unternehmen trotz dessen, was man vom Open-World-Design in Ubisoft-Spielen halten mag, sowohl extern als auch intern etwas Gutes für die Branche als Ganzes getan hat. Investitionen in neue Märkte, sinnvolle Initiativen und vieles mehr. Aber vielleicht ist es an der Zeit, dass eine große Veränderung vorgenommen wird.