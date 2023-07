Star Wars Outlaws hat riesige Planeten zu erkunden;

HQ

Es scheint, als ob es ein gewaltiges Unterfangen sein wird, alles zu erkunden, was es in Star Wars Outlaws zu sehen gibt. In der neuesten Ausgabe des Edge Magazins gibt es ein Interview mit Creative Director Julian Gerighty, der einige faszinierende Details zu bieten hatte.

Es stellt sich heraus, dass die Planeten in Star Wars Outlaws (vier von ihnen wurden bisher enthüllt und ein fünfter stark angedeutet) ziemlich groß sein werden, und noch besser - sie werden handgefertigt sein, anstatt mit prozedural generierten Umgebungen zu arbeiten. Was die Größe angeht, können die Planeten mit "zwei oder drei Zonen in Assassin's Creed: Odyssey" verglichen werden, und das Reisen durch sie wird eine "Reise selbst mit einem sich schnell bewegenden Fahrzeug" sein.

Sie können sich jedoch nicht ganz frei bewegen, da es vorher festgelegte Bereiche für Start und Landung gibt.

