Star Wars Outlaws hat einen überraschend fleischigen Season Pass

HQ

Es ist heutzutage selten, dass Spiele komplett veröffentlicht werden, und stattdessen sind sie als eine Art analoges Puzzle konzipiert, bei dem ein paar Teile fehlen, die man später für viel Geld kaufen muss, damit man das Ganze bekommen kann.

Einige der schlimmsten Übeltäter in diesem Bereich sind Ubisoft, aber trotzdem glauben wir nicht, dass viele Leute verärgert sein werden, wenn sie den Season Pass (über den wir bereits berichtet haben) sehen, der gerade für Star Wars Outlaws ausführlich vorgestellt wurde. Es gibt viel Unterhaltung und kleinere Dinge, die über einen langen Zeitraum veröffentlicht werden, bis hin zu einer Story-Erweiterung, die im Frühjahr 2025 mit dem Namen A Pirate's Fortune veröffentlicht wird und in der wir Hondo Ohnaka selbst treffen (den wir in The Clone Wars und der eigenständigen Fortsetzung Rebels kennengelernt haben).

Schaut euch das Video unten an, um zu sehen, was Massive Entertainment für den Star Wars Outlaws ' Season Pass geplant hat, und wir hoffen, dass sich mehr Entwickler und Publisher davon inspirieren lassen und besser darin werden, relevantere Dinge anzubieten, für die es sich tatsächlich lohnt, zu bezahlen.