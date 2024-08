Star Wars Outlaws ' größte Inspiration war Ghost of Tsushima

HQ

Obwohl Ubisoft seit Jahren für seine weitläufigen offenen Welten bekannt ist, scheint sich das Studio nicht immer von einem seiner eigenen Titel inspirieren zu lassen. Tatsächlich haben sich die Mitarbeiter von Massive Entertainment, die an Star Wars Outlaws arbeiten, von einem ganz anderen Spiel inspirieren lassen.

Sucker Punch's Ghost of Tsushima hat anscheinend den größten Einfluss auf Star Wars Outlaws, wie ein Interview mit Creative Director Julian Gerighty (danke, GamesRadar) zeigt. "Es ist super interessant, weil meine größte Referenz Ghost of Tsushima war, der mehr auf der Kurosawa-Seite der Inspiration ist als auf der Western-Seite, der John-Ford-Seite der Inspiration für George Lucas", sagte er.

Gerighty nannte auch Rockstars Red Dead Redemption als Inspiration für das Spiel. "Red Dead Redemption ist phänomenal, weil es die Welt als eine Welt behandelt - nicht als eine Checkliste von Aktivitäten, die oft wiederholt werden. Aber ich denke, was ich an Ghost of Tsushima geliebt habe, war diese Reinheit, die Fantasie des Spielers zu haben und sich wirklich darauf einzulassen. Das ist die Geschichte, die Welt, der Charakter, alles passt zusammen mit dem Gameplay, das alles leitet. Das ist die Fantasie von 'Du bist ein Samurai-Ninja in Japan'. Das war einer der Leitplanken dafür."

Star Wars Outlaws erscheint am 30. August für PC, PS5 und Xbox Series X/S.