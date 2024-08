Star Wars Outlaws: Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, um sich in das Pyke-Syndikatsviertel zu schleichen

HQ

Star Wars Outlaws ist ein sehr lustiges Spiel (lesen Sie hier unsere Rezension), das in einer weit, weit entfernten Galaxie spielt, die das LucasFilms -Franchise besser nutzt als die meisten anderen, aber es ist auch das erste Open-World-Spiel Star Wars, also hat Massive Entertainment versucht, viele Dinge anders zu machen. Vielleicht zu viel?

Nun, es wird einige geben, die Probleme mit den Schießabschnitten, den Kämpfen oder sogar der Lippensynchronisation haben, aber eines der ersten Probleme, das dir auf die Nerven gehen und dich zu früh abschneiden kann, ist tatsächlich die erste Stealth-Mission. Vielleicht, weil das Spiel dich dazu zwingt, ohne Waffen auszukommen und keine zusätzlichen Ressourcen freizuschalten, vielleicht, weil es sich zwar als Tutorial gedacht hat, um sich ungesehen und still einzuschleichen, sich aber tatsächlich als die schlechteste Willkommenskarte für diese Art des Gameplays herausstellt.

Dafür gibt es viele Gründe. Dass Feinde dich sehen, wo sie dich vorher nicht gesehen haben oder weiter gehen als sonst, dass dieser sehr verstohlene Charakter gefangen wird, dass ich nicht weiß, wie ich Nix einsetzen soll... Und wie wir alle wissen, ist Kay eher ein Mädchen, das zuerst schießt.

Wir geben es zu: Wir haben auch mehr als fünf Versuche gebraucht und wir fingen an zu denken, dass es ein bisschen kaputt ist, aber bevor ihr Dank Farrik ruft - Faust in die Luft, weil ihr zu Beginn des Abschnitts wieder zum Speicherpunkt zurückgeschickt wurdet, befolgt diese Tipps, um durch die Mission zu kommen, als ob Hitman selbst tatsächlich Kay Vess cosplayt.

Infiltriere Goraks Basis - Lass dich nicht erwischen - Schritt für Schritt

Dies ist dein erstes Ziel in der Hauptmission Die kriminelle Unterwelt, sobald du den Sternenjäger stiehlst und auf dem wunderschönen Planeten Toshara abstürzt. Dein Schiff geht kaputt, du triffst Waka und machst dich mit deinem Speeder auf den Weg in die Stadt Mirogana, wo du von Danka, der dir den Auftrag gibt, von den verschiedenen Verbrechersyndikaten erfährst.

Infiltriere das Syndikatsviertel - Wenn du entdeckt wirst, wirst du rausgeworfen. Du wirst deine Waffen nicht benutzen können, aber du wirst in der Lage sein, Stealth-Aktionen zu verwenden.

Da es sich um ein Stealth-Tutorial handelt, ist es nicht erlaubt, den Blaster auszuschalten oder die Waffen des Pyke zu stehlen. Du kannst jedoch Stealth-Takedowns ausführen (indem du dich einem ahnungslosen Pyke von hinten näherst und square drückst) oder die beiden Fernkampfaktionen von Nix verwendest, indem du L1: Ablenken und angreifen drückst. Das ist wichtig, denn du denkst vielleicht, dass du in diesem Bereich nur ablenken kannst, aber jetzt werden wir sehen, dass Angriff genauso nützlich ist, wenn du nur einen Feind in Sichtweite hast.

Natürlich kannst du deinen Kumpel auch mit Play Catch zum Sammeln von Beute schicken oder Kameras ausschalten, und vergiss nicht, das digitale Fadenkreuz hochzuhalten, um Feinde und interaktive Elemente in der Nähe zu erkennen. Das Ziel ist es, einige Daten von Gorak zu stehlen, der dich als zu grün angesehen hat, um dich einzustellen. Los geht es.

Schritt 1: Betreten des Bezirks des Pyke-Syndikats

Am linken des Bezirkseingangs, bewacht von Pyke Wachen in der Stadt Mirogana, findest du etwas zusätzliche Beute, aber was dich interessiert, ist ein Lüftungsschacht auf der rechten Seite. Hier schleichen Sie sich hinein und erreichen den Checkpoint, an dem alles beginnt... und wohin Sie jedes Mal zurückkehren, wenn Sie " STOPPED " auf dem Bildschirm sehen.

Sobald du den Abschnitt beginnst, siehst du zwei Pyke, die nach links gehen. Du gehst zum rechts, ganz bis zum Ende des Korridors. Plündere eine Kiste, um einen direkten Energiekreislauf zu erhalten, und drücke R3, um mit dem Seil nach unten zu fallen, wie Indiana Jones. Sobald du den Boden erreicht hast, obwohl du den offensichtlichsten Weg nach rechts hast (wenn wir uns Kays Rücken ansehen), gehe nach links, in Richtung des grünen Rauchbereichs. Geht ohne Angst hindurch, um einen Chalkopyrit und 3 Silvisches Eisen am Ende des Kanals zu finden. Sie können nun zum Hauptpfad zurückkehren.

Schritt 2: Ignoriere den Raum der Pykes und bleibe an der linken Wand

Nachdem du mit dem Seil hinuntergeklettert bist, befindest du dich in einem Bereich mit etwas, das wie eine orangefarbene Spirale in der Mitte aussieht. Ignoriere den Überwachungsraum voller Pykes zu deiner Linken, gehe um die 'Spule' nach rechts und dich bei den Kisten hin und warte, bis das Paar Wachen deine Position erreicht und dich umdreht. Keine Sorge: Sie werden Sie nicht sehen. Und greifen sie nicht an.

Von dort aus ducken Sie sich den Lüftungsschacht hinunter bis zu Ihrem left; Du kommst bei der ersten kniffligen Stelle heraus, sobald du das Gitter öffnest. Wenn du willst, kannst du den nächsten Pyke mit Nix' Ablenkung anlocken und ausschalten, aber denk daran, deine Deckung gut zu umgeben, sonst wird er dich sehen.

Hier solltet ihr tief hocken und die ganze Zeit hinter Wänden und Deckung links bleiben, aber vergesst nicht, die Duracero- und Chalkopyrit-Materialien auf dem Weg aufzusammeln, ganz zu schweigen von dem groben Stoff, den ihr für eure Panzerweste sammeln könnt. Da es in Sichtweite der Bösewichte ist, verwenden Nix' 'Play Catch', um es zu schnappen.

Schritt 3: Die Kamera und der Werkstatt-Dummy

Sobald du das dicke Tuch hast, wähle die Gasse am anderen Ende der Straße, anstatt links zu bleiben. Drücke auf das Fadenkreuz, um den patrouillierenden Pyke im Auge zu behalten und ihn zu verfolgen, um ihn in der Gasse auszuschalten, oder warte, bis er seiner Patrouille folgt, um die Überwachungskamera zuerst auszuschalten. Um es zu deaktivieren, kannst du entweder Nix in sein Sichtfeld schicken, um abzulenken und es von Hand auszuschalten, oder dein Haustier direkt dazu schicken, den Schalter umzulegen, je nachdem, was dir passt, je nachdem, welcher Pyke in der Gegend herumläuft.

Ziehe bei ausgeschalteter Kamera hinter den Müllcontainer und locke den Wachmann mit Nix, wenn du ihn nicht bereits ausgeschaltet hast, auf die andere Seite deiner Position, um ihn heimlich von hinten zum Schweigen zu bringen. Du kannst dich jetzt einer sehr großen, nicht überdachten Garage oder Werkstatt nähern, in der ein Pyke im Hintergrund kauert und etwas auf einer Palette untersucht. Und wenn du Pech mit Patrouillen hattest oder das Spiel einen "Glitch" hatte, kann es sein, dass ein anderer direkt neben ihm steht.

Wie kommen Sie also darüber hinweg, ohne erwischt zu werden? Wenn einer in die Hocke geht, was normal ist, hören Sie auf zu versuchen, ihn mit Nix abzulenken/anzulocken, denn ohne Verstecke ist es viel schwieriger. Es ist besser, Nix zum Angriff auf Fernkämpfer zu schicken und sobald er dir ins Gesicht springt, auf ihn zuzulaufen und ihn mit Quadrat zu besiegen. Keine Sorge - sie werden es in diesem speziellen Fall nicht hören oder sehen, wenn Sie es tun. Sobald du den hockenden Pyke besiegt hast, trödele nicht und schaue nicht nach links - klettere einfach die Mesh-Wand auf der rechten Seite hoch und du hast dich mit dem Datenspike eingeschlichen. Sobald du das Gitter im nächsten Raum betrittst, erreichst du einen neuen Checkpoint - endlich!

Schritt 4: Schluss mit dem Schleichen - Tipps für den Kampf in Star Wars Outlaws

Was vor euch liegt, ist viel einfacher, dynamischer und macht mehr Spaß, und ihr werdet nicht mehr zurückgeschickt, um nervige Stealth-Abschnitte zu wiederholen. Wenn du getötet wirst, respawnst du, aber konzentriere dich einfach darauf, Spaß zu haben.

Der Turbolift-Abschnitt ist mit Nix einfach genug, und dann musst du zwei Energiekernschalter ausschalten, um das Kraftfeld zu werfen und die Pyke-Festung in Mirogana zu betreten. Wenn Sie keine andere Wahl haben, als den Blaster herauszunehmen, empfehlen wir Ihnen fünf Dinge:



Sparen Sie nicht an den Granaten, verwenden Sie linkes Kreuz und X.

Zögern Sie nicht, das Bacta-Fläschchen zu verwenden, sobald Sie von zwei Schüssen getroffen werden, mit dem Pfeil nach unten.

Hole dir mächtige Waffen wie das A300 Blastergewehr (z.B. von Gegnern mit Schilde) oder den PK-23 Scharfschützenblaster.

Markiere Feinde auf Anhieb mit deinem Elektrofernglas, mit links im Fadenkreuz und Dreieck.

Versuchen Sie nicht, sie alle auszuschalten, denn sie werden nicht aufhören, herauszukommen. Mach dich auf den Weg zur Turmtür, schnapp dir etwas Beute und mach dich auf den Weg.



Du erhältst Zugang zum Sperrbereich und nach einem kleinen Puzzle-Hacking einer verschlüsselten Datei und einem Spotchka-Rezept betrittst du auch Goraks Terminal, wo dich eine wichtige Enthüllung über die Pyke, Tizlak und Governor Thorden erwartet...

Wenn du es lebend aus dieser Situation schaffst, ist die Mission erfüllt!