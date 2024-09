Star Wars Outlaws Die erste Story-Erweiterung erscheint im November

HQ

Gestern bestätigte Ubisoft, was viele von uns erwartet hatten: Star Wars Outlaws hatte sich in Bezug auf die Verkäufe unterdurchschnittlich entwickelt. Doch das war noch nicht alles, was das französische Unternehmen für eine weit, weit entfernte Galaxie auf Lager hatte.

Uns wurde gesagt, dass das erste Story-Paket, Wild Card, im November am 21. erscheinen wird. Dabei werden Kay und Nix ein Sabacc-Turnier mit hohen Einsätzen infiltrieren, bei dem sie auf Lando Calrissian treffen werden. Diese Erweiterung wird zur gleichen Zeit wie neue Verträge erscheinen, die für alle Spieler kostenlos sein werden.

In der Zwischenzeit arbeitet Ubisoft hart an einer Reihe von Titel-Updates, die "Optimierungen, Gameplay-Feinschliffe und Optimierungen sowie Änderungen an der Lebensqualität mit sich bringen werden, einschließlich Anpassungen am Kampf und am Stealth-Gameplay".

Zu guter Letzt wird der 21. November auch der Starttermin für Star Wars Outlaws auf Steam sein. Es gibt also viel, worauf man sich in dem Action-Adventure-Titel freuen kann.