Star Wars: Outlaws, der erste Open-World-Titel der galaktischen Serie

Wir haben uns lange gefragt, woran Massive Entertainment gearbeitet hat, seit wir zum ersten Mal gehört haben, dass sie eine Lizenz für die Entwicklung eines Star Wars-Spiels haben. Und heute haben wir endlich einen Einblick in das bekommen, was uns als Flüchtlinge in Star Wars: Outlaws erwartet, einem Einzelspieler-Abenteuer weg von den Jedi und den idealistischen Kämpfen der Rebellion (zumindest anfangs) und in die kriminelle Unterwelt.

In Star Wars: Outlaws spielen wir Kay Vess, einen Flüchtling, der von einem charmanten, pelzigen Außerirdischen und einem Kampfroboter begleitet wird, der es mit einer Galaxie im Krieg aufnehmen wird, da diese Geschichte zwischen den Ereignissen von Das Imperium schlägt zurück und Die Rückkehr der Jedi-Ritter spielt. Wir haben noch nicht viel von seiner Geschichte gesehen, aber natürlich werden die großen Namen des Verbrechens hier sein, wie die Huttenfamilien, das Pyke-Syndikat oder die Crimson Dawn.

Wir müssen uns noch eine Weile gedulden, um mehr zu erfahren, denn Outlaws wird erst 2024 erscheinen. Es erscheint auf Xbox One, Xbox Series und PC und wird vom ersten Tag an im Game Pass verfügbar sein. Wir werden es uns auch während des morgigen Ubisoft Forward genauer ansehen.