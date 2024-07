Star Wars Outlaws bietet einen Explorer-Modus

HQ

Wenn Sie einen der modernen Open-World-Titel von Ubisoft ausprobiert haben, sind Sie wahrscheinlich mit einem speziellen Entdecker-Spielmodus in Berührung gekommen, den Sie in modernen Assassin's Creed und Ghost Recon: Breakpoint finden können. Der Spielmodus bedeutet, dass Symbole in der Benutzeroberfläche und Hilfsmittel in der Welt unsichtbar werden. Star Wars Outlaws bietet einen ähnlichen Modus an, den Sie aktivieren können. Es schaltet sich aus: "Leitfarbe für zentrale Navigationselemente".

Die Farben, die auf kletterbaren Oberflächen erscheinen, können in diesem Spiel ausgeschaltet werden. Hoffentlich ist der Titel so konzipiert, dass diese Aspekte nicht aktiviert sein müssen, falls Sie dies nicht aktivieren möchten. Star Wars Outlaws wird am 30. August für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S veröffentlicht.

Lassen Sie sich gerne in Spielen anleiten?