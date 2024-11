Star Wars Outlaws bekommt nach dem Launch einen neuen Creative Director

HQ

Star Wars Outlaws wurde überwiegend positiv, aber immer noch lauwarm aufgenommen. Obwohl das Spiel recht gut rezensiert und verkauft wurde, scheinen die Ubisoft-Aktionäre nicht so begeistert von der Veröffentlichung gewesen zu sein, und es gab auch viel Kritik von Spielern an den Kämpfen, der Tarnung und dem allgemeinen Gefühl des Gameplays.

In einem neuen Beitrag skizziert Massive nun, was als nächstes für das Spiel ansteht. Es gibt einen neuen, großen Patch und einen neuen Creative Director an der Spitze. Julian Gerighty wurde durch Drew Rechner ersetzt. "Ich freue mich sehr darauf, die Rolle des Creative Director bei Star Wars Outlaws zu übernehmen und mit dem unglaublich leidenschaftlichen Team hier bei Massive Entertainment zusammen mit unseren talentierten Co-Entwicklungsstudios auf der ganzen Welt und Lucasfilm Games zusammenzuarbeiten." Rechner schrieb.

Es mag seltsam erscheinen, dass Star Wars Outlaws einen neuen Creative Director bekommt, wenn man bedenkt, dass das Spiel bereits veröffentlicht wurde, aber es ist möglich, dass dies einen Einfluss auf die kommenden Story-DLCs haben wird. Das nächste Update für das Spiel wird noch in diesem Monat veröffentlicht, also haltet die Augen offen, wann es erscheint.

