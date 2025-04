Star Wars Outlaws: A Pirate's Fortune wird am Freitag vorgestellt

HQ

Leider war Star Wars Outlaws nie ganz der kommerzielle Erfolg, den sich Ubisoft erhofft hatte, und auch die Kritiken erreichten keine Spitzenwerte. Aber es steckt noch Leben im Titel und wir warten jetzt auf die kommende zweite (und letzte?) Erweiterung A Pirate's Fortune.

Nun wurde via Instagram angekündigt, dass wir es uns am 18. April im Zusammenhang mit Star Wars Celebration Japan 2025 ansehen dürfen. Wir gehen davon aus, dass zu diesem Zeitpunkt ein Trailer veröffentlicht wird, der uns einen genaueren Blick auf das Abenteuer gewährt, aber das Bild gibt uns einen ersten Blick auf diese Version des liebenswerten Weltraumpiraten Hondo Ohnaka (der nach den Serien Clone Wars und Rebel zu einem Favoriten wurde), der daran beteiligt ist. Alles, was wir zu diesem Zeitpunkt wissen, sind die minimalen Informationen, die wir bei der Ankündigung dieses DLCs im letzten Jahr erhalten haben:

"In Star Wars Outlaws: A Pirate's Fortune holt der Ruf des Trailblazers Kay ein, als der berüchtigte Hondo Ohnaka Hilfe braucht, um einer Piratenbande zu entkommen und einen riesigen Schatz zu stehlen, der ihn zu seinem früheren Ruhm zurückbringen kann."

Wir drücken die Daumen für einen hoffentlich würdigen Abschied von Kay Vess, da wir befürchten, dass sie angesichts des mangelnden kommerziellen Erfolgs von Star Wars Outlaws nicht zurückkehren wird.