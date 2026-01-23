Star Wars: Maul - Shadow Lord wird im April auf Disney+ debütieren.

HQ

Disney hat den ersten Trailer für die mit Spannung erwartete und kommende Animationsserie Star Wars: Maul - Shadow Lord veröffentlicht, in der die ikonische Sith Lord im Mittelpunkt steht und zur Protagonistin einer Erzählung wird, die sehr gewalttätig und actionreich wirkt.

Die Prämisse scheint sich darum zu drehen, dass Maul einfach ein Dorn im Auge der Empire ist, ständig darauf aus ist, Chaos zu stiften und die Pläne der Emperor zu durchkreuzen, um sich gegen seinen ehemaligen Meister zu wehren, der ihn nach seinem Duell mit Qui-Gon Jinn und Obi-Wan Kenobi zum Tod zurückließ. Die Serie trägt den Slogan: "Ketten können gebrochen werden. Reiche können zerschlagen werden", was den Punkt unterstreicht.

Wann Maul - Shadow Lord Premiere betrifft, so soll sie am 6. April auf Disney+ erscheinen, mit einer zweiteiligen Premiere als Auftakt. Obwohl es kurz vor der Ankunft der Serie einen größeren offiziellen Trailer geben wird, können Sie unten den spannenden Teaser-Trailer sehen.