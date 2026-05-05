Star Wars: Maul - Shadow Lord - Staffel 1

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Ich habe ziemlich starke Meinungen zu dieser Phase von Star Wars und wie sie, obwohl sie eine vollständige Galaxie und eine Sammlung von Zeitepochen zum Erkunden hat, gefangen und fast erstickt wirkt von dem Wunsch, sich ausschließlich auf den Raum zwischen Episode III und IV für ihre 'Spin-off'-Abenteuer zu konzentrieren. Aus diesem Grund finde ich tatsächlich, dass viele der aktuellen Optionen etwas flach wirken, da es sich einfach nicht so anfühlt, als würde Star Wars irgendwohin gehen. Und doch gibt es Maul – Schattenlord...

Diese Serie wird durch genau die gleichen Probleme behindert, mit denen auch andere aktuelle Star-Wars-Projekte konfrontiert sind, nämlich dass sie eigentlich keinen wirklichen Zweck hat. Es erweitert Mauls Hintergrundgeschichte und füllt einige Lücken, die man nicht gefüllt haben wollte, und aus vielen Gründen könnte man sagen, dass Maul, wie zum Beispiel The Bad Batch, keinen Existenzgrund hat. Aber Junge, diese Show hat wirklich Schlagkraft.

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Wie wir in unserer Rezension der ersten Episoden festgestellt haben, spielt Maul – Shadow Lord nicht herum. Dies ist eine kraftvolle und raue Serie, die zwar The Clone Wars im Aussehen ähnelt, aber einen viel dunkleren Ton und Reiz besitzt. Ja, es ist immer noch eine Geschichte darüber, wie Helden und Jedi weiterhin standhaft gegen das Imperium bestehen, aber es ist auch eine Verbrechensodyssee, eine Erkundung der unberührten Unterwelt einer weit, weit entfernten Galaxis und wie ein Individuum seine Wut und seinen Hass nutzt, um sie nach seinem Willen zu verdrehen.

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Jedenfalls gibt es eine Kerngeschichte im Zentrum dieser Serie, die interessant zu verfolgen ist, aber was Maul – Shadow Lord wirklich hervorhebt, ist die Action, denn diese Serie ist reines animiertes Chaos in ihrer besten Form. Jede Folge hat eine Schießerei oder einen Lichtschwertkampf, und meistens sind sie visuelle Spektakel. Tatsächlich liegt der Grund, warum ich Maul – Shadow Lord so sehr liebe – daran, wie diese Serie sich immer wieder selbst übertrifft. Was damit begann, dass Maul die örtliche Polizei abschlachtete, entwickelt sich zu einem hektischen Kampf um Freiheit, bei dem Maul und einige Verbündete kämpfen, um Sith-Inquisitoren zu überleben, und für die letzten beiden Episoden wohl die berühmteste Star Wars-Figur aller Zeiten, eine wahre Naturgewalt, die als Verkörperung der Angst widerhallt. Die letzten beiden Episoden sind besonders absolute Triumphe, von denen man nicht wegsehen möchte – sie sind einfach Star Wars vom besten Moment.

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Ich werde auch in Zukunft weiterhin kritisch gegenüber Star Wars sein, denn Serien wie Maul – Shadow Lord zeigen, wie bemerkenswert Star Wars sein kann, wenn es richtig gemacht wird. Die gesamte Staffel ist für sich stark gesehen, aber was dieses Projekt so fantastisch macht, ist, wie es von Folge zu Folge besser wird, wobei die letzten beiden Episoden, die passend am Star Wars Day landeten, zu den besten Star-Wars-Medien gehören, die ich je gesehen habe, und sich mit Andor messen. Es ist ein Muss im Fernsehen, und ich fürchte, dass diese Animationsserie in naher Zukunft Star Wars zeigen wird, wobei The Mandalorian und Grogu vielleicht ein Lamm sind, das gerade zur Schlachtbank geführt wird.

Unabhängig davon, was in diesem Film passiert, solltest du Maul – Shadow Lord unbedingt schauen, wenn dir Star Wars auch nur ein kleines bisschen gefällt. Es ist äußerst unterhaltsam, ständig actiongeladen und nicht von kindlichen Tendenzen belastet, wie es bei einigen anderen aktuellen Projekten der Fall war.

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