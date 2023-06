Star Wars: KOTOR Remake könnte noch Hoffnung haben

HQ

Nachdem letztes Jahr berichtet wurde, dass die Entwicklung des Star Wars: Knights of the Old Republic Remake in ein anderes Studio verlagert wurde, hatten wir nicht damit gerechnet, dass dies in absehbarer Zeit der Fall sein wird. Aber in jüngerer Zeit hat Brancheninsider Jeff Grubb erklärt, dass er nicht überrascht wäre, wenn wir das Spiel nie sehen würden.

Dank eines kürzlich veröffentlichten Berichts der Embracer Group haben wir jedoch eine leichte Hoffnung, dass das Spiel noch in Arbeit sein könnte. Das Projekt wird nun in der Unterrubrik "Angekündigte PC-/Konsolen-Releases ab dem 24. Mai 2023" unter aktiver Entwicklung aufgeführt.

Die Details sind unglaublich leicht, und wir wissen nicht einmal, welches Studio sich um das KOTOR-Remake kümmert, aber wie wir letztes Jahr erfahren haben, könnte es gut sein, dass es zu Saber Interactive gegangen ist. 2025 soll der Zeitpunkt sein, an dem wir das Spiel frühestens bekommen könnten, also erwarten Sie nicht, in absehbarer Zeit viel darüber zu hören.

