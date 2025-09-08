Star Wars: Knights of the Old Republic Remake Konzeptkunst erscheint online

HQ

Wir haben sehr wenig über den Star Wars: Knights of the Old Republic Remake gehört, abgesehen davon, dass er anscheinend noch bei Saber Interactive in Arbeit ist. Die Veröffentlichung scheint noch weit, weit entfernt zu sein, aber Fans des Originalspiels und der IP warten mit angehaltenem Atem auf Informationen, die in die Röhren kommen könnten.

MP1st hat kürzlich ein Stück Konzeptkunst entdeckt, die von einem Künstler stammt, der bis 2021 am KOTOR-Remake gearbeitet hat. Die Grafik zeigt eine aufgefrischte Version von Kashyyyk, dem Wookie-Planeten, und wir erhalten einen Vergleich zwischen der Originalversion und dem Remake.

Wir wissen nicht, wie viel von der Aspyr-Version übrig geblieben ist oder ob Saber sich entschieden hat, bei Null anzufangen, daher können wir nicht sagen, ob dieser Look für Kashyyyk im KATOR-Remake erscheinen wird, wann immer es veröffentlicht wird.