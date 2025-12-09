Star Wars: Knights of the Old Republic II: The Sith Lords vollständiges Remake bei Lucasfilm Games geplant

HQ

Wenn du Star Wars: Knights of the Old Republic II: The Sith Lords gespielt hast, weißt du, dass die Fortsetzung zwar viele Fans beeindruckte, als sie vor mehr als zwei Jahrzehnten erschien, aber auch ein etwas überhastetes Ende hatte. Das lag daran, dass im Spiel Inhalte fehlten. Inhalte, die auf dem PC durch Mods wiederhergestellt wurden und ursprünglich 2022 in den Nintendo-Switch-Port des Spiels aufgenommen werden sollten.

Das passierte nicht, da Disney nicht wusste, wie es die Arbeit der Modder richtig erwerben konnte, was zu einer Klage wegen falscher Werbung gegen die beteiligten Unternehmen führte. Stephen Totilo von Game File hat sich kürzlich mit der Klage beschäftigt, den Grund für die Absetzung des DLCs und uns interessante Einblicke in die laufende Arbeit an zwei KOTOR-Remakes gegeben.

Erstens enthüllt der Artikel, dass Disney und Lucasfilm Games planen, ein Remake von KOTOR II zu erstellen. Das Projekt hieß ursprünglich Juliet und wurde zu Aspur gebracht, aber da das KOTOR-1-Remake derzeit Priorität hat, scheint es unwahrscheinlich, dass wir zuerst das Nachfolger neu machen werden.

Was das erste KOTOR-Remake betrifft, so ist es offenbar zu Mad Head Studios gewechselt, der Firma hinter dem kommenden Spiel Clive Barkley's Hellraiser: Revival. Dieses Studio merkt an, dass es ein weiteres AAA-Spiel basierend auf einer berühmten und beliebten IP in Arbeit hat, also könnte KOTOR definitiv passen.

Auch wenn die Ideen dieser Remakes die Fans sicher begeistern werden, müssen wir sehen, ob wir jemals ein substanzielles Update bekommen, um diesen Hype Wirklichkeit werden zu lassen.