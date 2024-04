Star Wars Jedi's Cameron Monaghan teasert große Dinge für Tron: Ares

Weit über ein Jahrzehnt nachdem wir das letzte Mal in einem Kino saßen, um einen Tron-Film zu sehen, will Disney die Lichtzyklen und flippigen Anzüge wieder in Tron: Ares bringen. Ausgerechnet mit Jared Leto in der Hauptrolle nimmt diese Rückkehr zum Franchise Fahrt auf, um Ende 2025 zu debütieren.

Leto wird von Cameron Monaghan, dem Star der Star Wars Jedi-Spiele, begleitet. Im Gespräch mit Collider hat Monaghan kürzlich die beeindruckende Grafik von Tron: Ares angeteasert. Zuerst teilte er seine Wertschätzung für die vorherigen Filme mit, sogar für Tron: Legacy.

"Das ist ein Film, der, glaube ich, jetzt eine Kult-Fangemeinde aufgebaut hat, ähnlich wie es auch der ursprüngliche Tron getan hat, wo die Leute dachten, er sei technologisch sehr cool, aber er ist weiter gewachsen", sagte er. "Tron Legacy, ich habe es letztes Jahr im New Beverly in 35MM gesehen, und es hält sich wirklich und hat diesen fantastischen Soundtrack von Daft Punk. Ich mag es, dass diese Filme eine Reihe von Jahren Abstand haben. Sie erscheinen nicht sehr oft, und jedes Mal, wenn sie es tun, zeigen sie eine neue Ära der Technologie und des Filmemachens."

"Ich denke, dass [Tron: Ares auf sehr ähnliche Weise wirklich vorantreiben wird, was aus visueller Sicht getan werden kann. Manchmal kam ich sogar an Tagen, an denen ich nicht arbeitete, weil das Set wirklich fantastisch war. Viele der praktischen Sets waren ziemlich phänomenal, und ich würde mir diese auch gerne ansehen", fügte er hinzu.

Es ist interessant zu hören, dass für den kommenden Tron-Film praktische Sets verwendet werden. Bei einer Serie, die für ihre visuellen Effekte bekannt ist, hätte man annehmen können, dass wir nur Schauspieler in Mocap-Anzügen vor Bluescreens arbeiten sehen würden.