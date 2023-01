Star Wars: Jedi Survivor wird vom ESRB bewertet

HQ

Star Wars Jedi: Survivor wurde vom ESRB bewertet, was uns einen Einblick in das gibt, was wir vom Spiel erwarten können, und uns wissen lässt, dass es hoffentlich auf dem richtigen Weg ist, seinen Starttermin im März zu erreichen.

Das ESRB-Rating für Star Wars Jedi: Survivor ist T wie Teen, das gleiche wie bei seinem Vorgänger Star Wars Jedi: Fallen Order. Dies ist nicht überraschend, könnte aber für diejenigen, die sich auf die gewalttätigere Seite von Star Wars einlassen oder eine erwachsenere Geschichte sehen wollten, etwas enttäuschend sein.

Es scheint jedoch, als würde Star Wars Jedi: Survivor keinen mutigen neuen Weg für sich selbst gehen, sondern stattdessen einer ähnlichen Gameplay-Schleife des ersten Spiels folgen, in der Cal Kestis Planeten erkundet, während er seine Jedi-Kräfte einsetzt, um die Umgebungen zu durchqueren.

Es wird jedoch einige große Änderungen im Kampf von Star Wars Jedi: Survivor geben, und diese betreffen hauptsächlich die Art und Weise, wie Cal sein Lichtschwert benutzt. Jetzt kann er sogar eine Waffe benutzen, um Feinde zu beschießen, wenn er nicht in die Nähe des Nahkampfs kommen möchte.

Star Wars Jedi: Survivor erscheint am 17. März für Xbox Series X/S, PS5 und PC.