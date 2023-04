Star Wars Jedi: Survivor - Tipps, um ein Jedi-Meister zu werden

HQ

Jetzt, da Star Wars Jedi: Survivor auf PC-, PlayStation 5- und Xbox-Konsolen angekommen ist, beginnen viele von euch zweifellos ihr Abenteuer in dieser Fortsetzung, die in A Galaxy Far, Far Away spielt. Während wir bereits eine Star Wars Jedi: Survivor" target="_blank">Rezension des Spiels veröffentlicht haben, in der wir über unsere Erfahrungen aus kritischer Sicht sprechen, suchen einige von euch vielleicht nach ein paar Hinweisen, die den Einstieg und das Überleben in diesem herausfordernden Titel erleichtern. Aus diesem Grund haben wir acht Tipps gesammelt, die wir gerne gewusst hätten, bevor wir mit Survivor beginnen.

Verkomplizieren Sie den Kampf nicht zu sehr

Mit Survivor kannst du mit einer Reihe verschiedener Lichtschwert-Haltungen herumspielen, die es Cal ermöglichen, auf einzigartige Weise anzugreifen. Die Dual-Wielded ist schneller, aber schwächer, Crossguard hat es in sich, ist aber träge, Blaster fügt Fernkampffähigkeiten hinzu und so weiter. Sie werden Tonnen dieser Optionen sehen und sie alle nutzen wollen, aber in der Praxis ist es am besten, nur die Feinheiten einiger Haltungen zu lernen und sie wirklich zu beherrschen.

Wir würden ein Gleichgewicht zwischen einer insgesamt besseren Kampfhaltung wie Crossguard oder Single vorschlagen und diese dann mit einem Nischenstil wie Blaster - wenn Jetpack Stormtroopers Ihnen Kummer bereitet - oder Double-Bladed Lichtschwerter, wenn du von der Anzahl der Feinde überwältigt wirst.

Denken Sie daran, dass Jedi nicht alle Dinge beherrschen, die mit dem Force zu tun haben. Einige sind bessere Schwertkämpfer, während andere mit dem Force selbst vertrauter sind. Strebe nicht danach, ein Meister von nichts zu sein, werde ein Meister von einem... oder zwei.

Wählen Sie einen Weg, der zu Ihnen passt... und bleib dran

Und im Anschluss an den vorherigen Punkt gibt es in Survivor viele Fertigkeitsbäume und viel mehr individuelle Fähigkeiten, die freigeschaltet werden können, so viele, dass Sie Cal wahrscheinlich nie vollständig verbessern werden. Bestimmen Sie also die Haltungen, die zu Ihnen passen, finden Sie Ihren Spielstil heraus und spezialisieren Sie Cal dann, um in diesen Dingen besser zu werden.

Wenn Sie den Confusion Force-Vorteil nicht oft verwenden, machen Sie sich nicht die Mühe, ihn zu aktualisieren, und wenn Sie ein Fan davon sind, Stormtroopers und Battle Droids herumzuziehen und zu schieben, dann könnte es eine Idee sein, Ihre verfügbaren Force zu verbessern und wie einfach Sie sie regenerieren können.

Vervollständigen Sie die Geschichte in erster Linie

Es mag seltsam erscheinen, das zu sagen, aber lassen Sie die Erkundung, bis Sie die Hauptgeschichte besiegt haben. Auf diesem ausgetretenen Hauptpfad werden Sie sowieso auf viele Leckereien stoßen, die es Ihnen ermöglichen, Cal erheblich zu verbessern, und bis zu dem Punkt, an dem die Bosse und Feinde, denen Sie auf der ganzen Linie gegenüberstehen, kein allzu großes Ärgernis darstellen werden.

Der Grund, warum wir vorschlagen, die Geschichte vor der Erkundung abzuschließen, ist, dass Survivor einen Leveldesign-Stil verwendet, der ein Metroidvania-Spiel widerspiegelt. Sie werden auf unzählige Zonen und Abschnitte stoßen, die unmöglich zu öffnen oder zu durchqueren sind, und erst wenn Sie im weiteren Verlauf der Geschichte einen neuen Gegenstand oder eine neue Fähigkeit finden, werden diese unzugänglichen Bereiche, nun ja... zugänglich. Verlassen Sie also die Erkundung vorerst, schließen Sie die Erzählung ab und machen Sie sich dann wieder daran, die Eingeborenen der Galaxie bei ihren kleinen Prüfungen zu kartieren und ihnen zu helfen.

Es ist in Ordnung, wegzugehen

Wenn Sie sich entscheiden, unseren letzten Punkt zu ignorieren und sich abseits der ausgetretenen Pfade zu wagen, ist es ratsam zu wissen, wann Sie sich von einem Problem entfernen sollten. Oft triffst du auf einen Gegner, der dich in den Boden schlägt, ohne ins Schwitzen zu geraten, und obwohl du theoretisch immer einen Feind in Survivor besiegen kannst, da das Spiel keine nivellierten Feinde enthält, wäre es in deinem besten Interesse, sie ihrem Geschäft zu überlassen, während du trainierst, einige neue Bewegungen und Fähigkeiten erlernst. Erwerben Sie weitere Stim Canisters und verbessern Sie im Allgemeinen Ihre Kampftechniken.

Am Ende des Tages wird dieser Feind da sein, wann immer Sie sich entscheiden, zurückzukommen.

Todesmarker können hilfreich sein

Wenn du in Survivor besiegt wirst, wird das Spiel entweder auf den Feind, der dich besiegt hat, oder auf den Ort, an dem du gestorben bist, ein Todeszeichen setzen. Dies erscheint als helles goldenes Leuchten, und wenn du es betrittst oder einem markierten Feind Schaden zufügst, füllt es deine aktuelle Gesundheit und Force Meter wieder auf und fordert jede Erfahrung in Richtung Skill Point zurück.

Sie werden dies oft im Kampf sehen und es sofort greifen wollen, falls Sie erneut scheitern und es dauerhaft verlieren, aber wir sind hier, um Ihnen zu sagen, dass dies im Wesentlichen als zusätzliches Stim Canister dienen kann, wenn Sie es brauchen. Wenn die Zeiten schwierig werden, sparen Sie den Vorrat von BD-1 und gehen Sie stattdessen über den markierten Feind oder beschädigen ihn, und bam, der Spieß einer Kampfbegegnung kann gut und wahrhaftig umgedreht werden.

Der Tactical Guide ist dein bester Freund

Wir als Spieler schenken den Datenbanken und Lore-Einträgen, die Entwickler verwenden, um ihre Titel zu stärken, nicht genug Aufmerksamkeit. Aber wir sollten. Vor allem im Fall von Survivor. Dieser Leitfaden ist nicht nur vollgepackt mit Star Wars Überlieferungen und Informationen, die den Appetit eines jeden Fans der Science-Fiction-Welt anregen werden, sondern er ist auch eine großartige Informationsquelle, wenn Sie mit einem bestimmten Boss oder Feindtyp nicht weiterkommen oder zu kämpfen haben.

In der Tactical Guide finden Sie aktuelle Tipps, die über die Mechaniken und Tricks sprechen, die Feinde anwenden, damit Sie den Sprung auf sie machen und sie in ihrem eigenen Spiel schlagen können. Wenn wir in dieses digitale Zeitalter übergehen, mag die Zeit vorbei sein, in der man neben Spielen Broschüren mit Cheat-Codes bekommt, aber diese In-Game-Datenbanken und -Anleitungen sind oft ein großartiger Ersatz.

Sammlerstücke sind eine Eintrittskarte zu einem stärkeren Cal

In vielen Spielen sind Sammlerstücke nur dazu da, die Zeit zu füllen und dem Spieler etwas anderes zu geben, das er über das Hauptspiel hinaus tun kann, obwohl sie oft einige zusätzliche Erzähl- und Story-Beats auf dem Weg teilen. Dies gilt nur teilweise für Survivor, da Sie hier bestimmte Sammlerstücke als Währung verwenden können, die Sie bei Händlern in der ganzen Galaxie ausgeben können.

Diese Anbieter werden nicht nur die Tür zu neuen Anpassungsoptionen für das Aussehen von Cal, die Ästhetik von BD-1 sowie die Farben und Teile für Cals Lichtschwert öffnen, sondern sie sind auch ein Ort, an dem man Stim Canisters, zusätzliche Perk-Slots und mehr erwerben kann. Bringen Sie einfach Priorite Shards, Data Discs, Jedha Scrolls usw. zu den jeweils richtigen Anbietern, und Sie können Cal erheblich verbessern, ohne sich mit einigen der fiesen Weltbosse auseinandersetzen zu müssen.

Spielen Sie auf Ihre Weise

Survivor wird dir immer Tipps geben, wie du bestimmte Situationen am besten angehen kannst, und obwohl sie bis zu einem gewissen Grad helfen werden, wissen wir, dass jeder seine eigene Art von Jedi sein möchte. Also nimm das an.

Wenn du nur mit der Blaster-Haltung kämpfen willst, weil du dich dadurch wie eine Art Han Solo-Luke Skywalker-Crossover fühlst, dann tu es. Ebenso, wenn Sie ständig zwischen den Haltungen wechseln möchten, wenn Sie einen Meditationspunkt erreichen, lassen Sie sich von niemandem etwas anderes sagen.

In diesem Spiel geht es darum, ein Jedi zu sein, und obwohl es Moral und Codes gibt, um dieses Leben zu leben, ist es nicht dasselbe, als unter der Fuchtel der Empire zu stehen, wo Regeln und Vorschriften jeden Aspekt des Lebens diktieren.

Hoffentlich helfen dir diese Tipps und Tricks nicht nur, ein Jedi Master zu werden, sondern sie helfen dir auch, die Planeten und Galaxien, die Respawn Entertainment in dieser Star Wars-Fortsetzung erfunden hat, besser zu verstehen und zu genießen.