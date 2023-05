Star Wars Jedi: Survivor schlug die Veröffentlichungsverkäufe von Fallen Order

HQ

Als die physischen Verkaufsdaten für Star Wars Jedi: Survivor eintrafen, zeigte sich, dass das Spiel eine starke Eröffnung hatte, aber nicht auf dem gleichen Niveau wie das von Star Wars Jedi: Fallen Order. Dies führte viele zu der Annahme, dass der erste Titel, obwohl er immer noch erfolgreich war, die Fortsetzung kommerziell übertraf. Das wäre scheinbar falsch.

Christopher Dring von Gamesindustry.biz hat auf Twitter ein paar zusätzliche Informationen zum Start von Survivor's enthüllt, und hier wird uns gesagt, dass Survivor Fallen Order tatsächlich um etwa 30% übertraf und dass dies daran liegt, dass die digitalen Verkäufe diesmal deutlich höher waren.

Während also die physischen Verkäufe von Survivor hinter Fallen Order zurückblieben, waren die digitalen Verkäufe so viel höher, dass das Spiel einen viel größeren Start hatte als sein Vorgänger.

Dies ist so ziemlich das, was wir in dieser Ära des Spielens erwarten würden, da die physischen Verkäufe im Laufe der Jahre auf breiter Front zurückgegangen sind, während die Verbraucher jetzt zu digitalen Kopien von Spielen tendieren.