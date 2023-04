Star Wars Jedi: Survivor Physische Kopien müssen heruntergeladen werden, um abgespielt zu werden

HQ

Viele Leute haben eine Vorstellung davon, dass physische Kopien von Spielen etwas sind, das man für alle Ewigkeit verwenden kann, auch wenn die Server in Zukunft geschlossen werden. In Wirklichkeit ist es nicht so einfach und das schon seit vielen Jahren nicht mehr.

Ein Paradebeispiel dafür ist Star Wars Jedi: Survivor. Wenn Sie die physische Kopie kaufen, können Sie sie ohne Download immer noch nicht vollständig genießen. Dies wurde von VGC zur Kenntnis genommen, da sich auf dem Deckel der Verpackung ein Kleingedrucktes befindet, das "Download erforderlich" erklärt. Was genau dieser Download ist, ist derzeit nicht bekannt. Es könnte sein, dass ein Teil des Spiels ohne sie gespielt werden kann oder dass es überhaupt nicht startet.

Es ist wahrscheinlich, dass dies mit der Tatsache zusammenhängt, dass Star Wars Jedi: Survivor 150 GB groß ist und dass EA einfach beschlossen hat, nicht alles aufzunehmen, um Geld für die physische Kopie zu sparen oder sie nicht teurer zu machen.

Die Veröffentlichung ist jedoch nur noch vier Tage entfernt, so dass wir hoffentlich nicht lange auf eine ordnungsgemäße Bestätigung warten müssen, wie viele Daten Sie herunterladen müssen, um Ihr physisches Spiel zu genießen.