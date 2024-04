Star Wars Jedi: Survivor kommt am Donnerstag in den Game Pass

HQ

Jemand hat heute früh den Veröffentlichungsknopf gedrückt, so dass dies keine große Überraschung sein könnte. Nicht, dass das verhindert, dass es ein sehr angenehmes ist.

Electronic Arts bestätigt, dass Star Wars Jedi: Survivor am 25. April in die Wiedergabeliste von EA aufgenommen wird, was bedeutet, dass es auch für PC Game Pass und Game Pass Ultimate verfügbar sein wird.

Dadurch können noch mehr von euch das Spiel spielen, das Ben für großartig hielt, als es vor einem Jahr auf den Markt kam, und meine Wenigkeit genoss dank mehrerer Updates Ende letzten Jahres eine noch bessere Version.