Star Wars Jedi: Survivor kann in 1440p und 30 Bildern pro Sekunde auf Hardware der letzten Generation abgespielt werden

Es hat etwas mehr als ein Jahr gedauert, aber am 17. September ist es endlich an der Zeit, dass PlayStation 4- und Xbox One-Spieler mit dem neuesten Abenteuer von Cal Kestis in Star Wars Jedi: Survivor beginnen.

Um es auf den schwächeren Konsolen der letzten Generation zum Laufen zu bringen, musste Respawn Entertainment einige Grafikkürzungen vornehmen, und jetzt berichtet die deutsche XboxDynasty, welche Bildrate und Auflösung wir erwarten können. Und das ist sowohl eine gute als auch eine schlechte Nachricht für PlayStation und Xbox, die beide einen Gewinn und eine Niederlage erleiden.

• PS4 - 900p @ 30FPS

• PS4 Pro - 1080p @ 30FPS

• Xbox One - 720p @ 30FPS

• Xbox One X - 1440p @ 30FPS

Unseren Testbericht zum Spiel finden Sie unter diesem Link. Solltet ihr es jetzt ausprobieren, da es endlich auf die alten Konsolen von einst kommt?