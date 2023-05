Star Wars Jedi: Survivor ist bereits der zweitgrößte Start des Jahres in Großbritannien

HQ

Wir wussten, dass Star Wars Jedi: Survivor einen massiven Start haben würde, aber wie genau es sich bisher gegen die AAA-Blockbuster von 2023 schlagen würde, war die große Frage. Es stellt sich heraus, dass die Antwort unglaublich gut ist.

Wie Gamesindustry.biz berichtet, hat Survivor bereits den zweitgrößten Spielstart des Jahres in Großbritannien hinter sich, und es ist noch nicht einmal eine Woche draußen. Der einzige Titel, den Survivor nicht besiegen konnte, war Hogwarts Legacy, der selbst einen monumentalen Start hatte.

In Bezug auf die feineren Details der Survivor's-Veröffentlichung wurde uns gesagt, dass das Spiel bereits die achtgrößte Star Wars-Box-Veröffentlichung aller Zeiten in Großbritannien ist und dass es sich zwar 35 % schlechter verkaufte als das Star Wars Jedi: Fallen Order von 2019, dieser Ausgleich jedoch auf den Anstieg der Verkäufe digitaler Spiele zurückzuführen ist. Da Survivor teurer war als Fallen Order, wird festgestellt, dass der Umsatz nur um 19 % unter dem liegt, was Fallen Order erreicht hat.

Für diejenigen, die sich über die Verteilung von Survivor's physischen Kopien wundern, wie es in letzter Zeit der typische Trend ist, machte die PS5 mit 82 % der Box-Verkäufe die Mehrheit aus, während die Xbox-Serie nur die restlichen 18 % ausmachte.

Wie die britischen Box-Verkaufscharts der letzten Woche aussehen, mit Survivor an der Spitze, fällt Dead Island 2 nur auf den zweiten Platz, wobei FIFA 23 den dritten, Mario Kart 8 Deluxe den vierten und Hogwarts Legacy den fünften Platz belegt.