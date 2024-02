Star Wars Jedi: Survivor hat einen Grammy gewonnen

HQ

Jetzt, da die Grammys ihren eigenen Preis speziell für Videospiele haben, können wir endlich etwas mehr Wertschätzung für Spiele bei Zeremonien sehen, die nicht nur dem Spielen gewidmet sind. Letztes Jahr ging der Grammy für den Soundtrack für interaktive Medien an Assassin's Creed: Valhalla, wo der Moderator des Preises das Spiel nicht einmal aussprechen konnte.

In diesem Jahr wurde Star Wars Jedi: Survivor die Ehre zuteil, den Soundtrack von God of War: Ragnarök, Hogwarts Legacy, Stray Gods und Call of Duty: Modern Warfare II zu schlagen. Es mag seltsam erscheinen, dass einige Spiele auf dieser Liste Ende 2022 veröffentlicht wurden, aber die Grammys sind einfach so seltsam.

Da Star Wars Jedi: Survivor den Sieg mit nach Hause genommen hat, kann das hoffentlich den Stachel verringern, dass es bei den Game Awards leer ausgegangen ist.