Star Wars Jedi: Survivor hat eine harte Konkurrenz, um seinen Vorgänger zu schlagen

Es ist kein Geheimnis, dass das Star Wars-Franchise eines der größten kulturellen Phänomene der Welt ist.

Was Sie jedoch überraschen könnte, ist, wie groß Star Wars in der Spieleindustrie ist, da das kommende Star Wars Jedi: Survivor der 119. Videospieleintrag in der IP sein wird.

Laut dem Datenanalyseunternehmen GfK (danke, Gamesindustry.biz) bedeutet dies, dass es mehr Star Wars Videospiele gibt als jede andere Eigenschaft. Und diese Titel summieren sich, häufen satte 492 Millionen Pfund aus physischen Verkäufen an und landen als sechstgrößte Videospiel-IP in Großbritannien.

Innerhalb dieses Schirms von Spielen kommt Survivor's Vorgänger Star Wars Jedi: Fallen Order auf einen respektablen sechsten Platz, wenn man sich nur die Star Wars-Starts in Großbritannien ansieht, also müssen wir abwarten, wie sich die Titel gegeneinander schlagen.

Vielleicht wird Survivor höher zielen und es mit den größten Namen des Franchise wie The Force Unleashed und sogar Star Wars Battlefront aufnehmen, das derzeit der größte Box-Titel der IP ist.

Obwohl die Häufigkeit der Veröffentlichungen von Spielen zurückgegangen ist, hat sich der Appetit der Fans auf sie sicherlich nicht verringert, insbesondere wenn es um eine so beliebte und dauerhafte Immobilie wie Star Wars geht.

Lego Star Wars: The Skywalker Saga belegt den vierten Platz in der GfK-Tabelle, und von den modernen Einträgen von EA verpasste nur Star Wars Squadrons eine Top-Ten-Platzierung.

Ganz zu schweigen vom Wachstum im Laufe der Zeit. Äußerst beliebte Einträge in der Franchise wie Star Wars: Battlefront II aus dem Jahr 2005 gewannen allmählich eine Fangemeinde.

In Bezug auf die Gesamtbestseller in Großbritannien liegt Fallen Order nach GfK-Messung auf Platz acht, so dass Survivor wieder einmal einige große Fußstapfen zu füllen hat.