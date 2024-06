Star Wars Jedi: Survivor für PS4 und Xbox One

HQ

Letztes Jahr wurde uns gesagt, dass Star Wars Jedi: Survivor auf Last-Gen-Konsolen kommen würde. In einer Zeit, in der sich alles auf das Jetzt und die Zukunft zu konzentrieren scheint, war es schön zu sehen, wie die PS4 und die Xbox One etwas Liebe bekamen.

Jetzt scheint es, dass wir uns dieser Veröffentlichung nähern, da eine Bewertung für Star Wars Jedi: Survivor für PS4/Xbox One in Brasilien aufgetaucht ist. Nun, das ist nicht gleichbedeutend mit einer bevorstehenden Ankündigung des Veröffentlichungsdatums, aber es ist ein Beweis dafür, dass wir das Spiel ziemlich bald bekommen werden.

Bleibt die Frage, wie sich dieses Spiel auf älteren Rechnern schlagen wird. Bei der Veröffentlichung zog Star Wars Jedi: Survivor den Zorn der PC-Community auf sich, da es selbst auf den leistungsstärksten Rigs nicht richtig funktionierte. Hoffentlich werden wir weit über ein Jahr nach der Veröffentlichung einige wichtige Leistungsverbesserungen sehen, die es sogar einer zehn Jahre alten PS4 ermöglichen, den Fans die Möglichkeit zu geben, die nächsten Schritte von Cal Kestis' Reise zu sehen.