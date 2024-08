Star Wars Jedi: Survivor erscheint im September für PS4 und Xbox One

HQ

Es ist ein Jahr her, dass Respawn bekannt gab, dass Star Wars Jedi: Survivor für PlayStation 4 und Xbox One in Entwicklung ist, nachdem es nur auf PC, PS5 und Xbox Series veröffentlicht wurde. Seitdem haben wir kaum noch etwas davon gehört, aber wir werden bald sehen, wie das Spiel auf Last-Gen-Hardware läuft.

EA enthüllt, dass die PS4- und Xbox One-Versionen von Star Wars Jedi: Survivor am 17. September erscheinen werden, wir sind also nur noch sechs Wochen davon entfernt, zu sehen, wie ein Spiel, das lange Zeit auf viel stärkerer Hardware einige ernsthafte Probleme hatte, überhaupt auf Last-Gen-Konsolen funktionieren kann.