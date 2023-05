Star Wars Jedi: Survivor erhält Xbox-Design-Lab-Vorschläge von EA

HQ

Wie Sie sicherlich wissen, ist Xbox Design Lab eine Initiative von Microsoft, mit der Sie Ihre eigenen Controller erstellen können, sowohl in der Standardversion als auch in der Elite-Version. Sie können alles anpassen, von Farben, Mustern, Gravuren, Gummigriff und so weiter, um es wirklich zu personalisieren.

Wenn große Titel auf den Markt kommen, erstellen die Publisher oft ein Xbox Design Lab, das von ihren Spielen inspiriert ist, und genau das hat EA jetzt mit Star Wars Jedi: Survivor getan. Sie können sich das Ergebnis unten sowohl für die Standard- als auch für die Elite-Version ansehen.

Vergessen Sie nicht, unseren Star Wars Jedi: Survivor-Test zu lesen, in dem wir Ihnen alles darüber erzählen, was Sie wissen müssen - und welche der beiden Controller-Optionen bevorzugen Sie?