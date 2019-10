Star Wars Jedi: Fallen Order zielt auf 60 fps im Leistungsmodus für Xbox One X und PS4 Pro ab

In einem Interview mit WeGotThisCovered sprach Respawn Entertainment kürzlich über die technischen Spezifikationen von Star Wars Jedi: Fallen Order. Laut dem Produzenten Paul Hatfield strebt das Team zur Veröffentlichung des Titels am 15. November einen Performance-Modus mit 60 Bildern pro Sekunde auf den beiden Konsolen-Upgrades Playstation 4 Pro und Xbox One X an. Der Entwickler erklärte, dass wir uns im Spiel zwischen hervorgehobener Auflösung und Leistung entscheiden können. Das Ziel ist es, auf beiden Systemen entweder 60 fps zu erreichen oder eine Auflösung in 4K zu berechnen. Mehr Infos zum Spiel lest ihr in unserer aktuellen Vorschau nach.

