Star Wars Jedi: Fallen Order ist fertig und bereit für den Start

Diese Woche haben wir einen tollen Vorschautext zu Star Wars Jedi: Fallen Order veröffentlicht, der viele Informationen und Eindrücke zu den verschiedenen Gameplay-Bestandteilen des Actionspiels bespricht. Das Game wurde mittlerweile fertiggestellt und wandert in den Druck, berichtete Respawn Ende der Woche. Das Spiel wird am 15. November auf PS4, Xbox One und PC erscheinen und wir glauben, dass sich Fans auf einige tolle Überraschungen freuen dürfen. EA ist über diese Meldung ebenfalls erfreut, deshalb verschenken sie allen Vorbestellern einen weiteren Skin für das Mantis-Raumschiff.

